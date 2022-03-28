Количество рабочих мест в ТиНАО выросло в три раза

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В Новой Москве с 2012 года количество рабочих мест выросло более чем в три раза. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, рабочие места — один из драйверов гармоничного развития Новой Москвы и источник поступления налогов в бюджет. В новых округах ежегодно создается около 12 тысяч рабочих мест.

— Инвесторы видят смысл вкладывать средства и видят коммерческую выгоду в этом. Пример этого — крупные реализующиеся проекты, такие как вторая очередь офисного центра Comcity, бизнес-центр «Прокшино», технополис модульного домостроения «Монарх», — сказал Жидкин.

Он отметил, что территории Новой Москвы удобны для размещения крупных объектов. Благодаря им новые работники требуются почти во всех сферах: от торговли до строительства.

Общий прирост рабочих мест составил более 180 тысяч и достиг отметки в 267 тысяч, передает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

24 марта глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в Троицком и Новомосковском округах планируется возведение 35 школ и детских садов до конца года.