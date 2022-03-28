Движение транспорта ограничат в районе Земледельческого переулка

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Движение транспорта в районе Земледельческого переулка ограничат с 29 марта по 30 июля в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 29 марта ограничат движение в районе Земледельческого переулка. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что на участках от дома 24 по улице Бурденко до дома 12 в Земледельческом переулке, от дома 12 в 1-м Неопалимовском переулке до дома 33 по улице Плющихе и от дома 22 по улице Бурденко до дома 11 в Новоконюшенном переулке движение будет организованно с сохранением количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.

В районе пересечения 1-го Неопалимовского и Земледельческого переулков сохранится существующее количество полос за счет ликвидации парковочного пространства и обустройства временных уширений. А на участке от дома 13/16 в Земледельческом переулке до дома 5 в Ружейном переулке — с организацией приоритетного права проезда. На участке пересечения Земледельческого переулка и улицы Бурденко транспорт будет следовать по одной полосе.

Ранее в дептрансе сообщили, что более чем в 50 автомобилях ЦОДД появятся умные камеры.