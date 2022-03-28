Новый автосервис появится на западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

На западе столицы планируется строительство автосервиса. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в понедельник, 28 марта.

— Участок площадью 0,22 гектара свободен от капитальных объектов. Он будет выставлен на торги для строительства автосервиса площадью 880 квадратных метров, — сказала она.

Выделенный земельный участок расположен в районе Очаково-Матвеевское на улице Рябиновой.

Решение о строительстве автосервиса принято рабочей группой Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности. Возглавляет ее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

26 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о мерах поддержки строительной отрасли в столице. По его словам, власти Москвы уже огласили несколько мер поддержки населения в санкционный период.