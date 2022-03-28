Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый автосервис появится на западе Москвы

Александр Афонин

Город
Новый автосервис появится на западе Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

На западе столицы планируется строительство автосервиса. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в понедельник, 28 марта.

— Участок площадью 0,22 гектара свободен от капитальных объектов. Он будет выставлен на торги для строительства автосервиса площадью 880 квадратных метров, — сказала она.

Выделенный земельный участок расположен в районе Очаково-Матвеевское на улице Рябиновой.

Решение о строительстве автосервиса принято рабочей группой Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности. Возглавляет ее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

26 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о мерах поддержки строительной отрасли в столице. По его словам, власти Москвы уже огласили несколько мер поддержки населения в санкционный период.

Читайте также:
автосервис Западный округ Очаково-Матвеевский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте