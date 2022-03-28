Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиянам рассказали об опасности трех магнитных бурь в апреле

Александр Афонин

Общество
Россиянам рассказали об опасности трех магнитных бурь в апреле
Фото: public domain

Апрель 2022 года будет непростым для метеозависимых людей. В течение месяца ожидаются два полнолуния и одно новолуние. Их мощность будет разной, но они непременно вызовут геомагнитные колебания в атмосфере Земли.

Первое полнолуние произойдет 1 апреля. Оно вызовет магнитную бурю силой в пять баллов. Этот уровень опасен для людей с предрасположенностью к влиянию магнитных бурь. Первые дни апреля для гипертоников окажутся непростыми. Будут возможны скачки давления и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

7 апреля произойдет вторая вспышка солнечной активности. Ее мощность будет в разы меньше, но многие все равно ощутят влияние геомагнитного катаклизма.

Третья магнитная буря случится в период с 18 по 20 апреля. Она будет вызвана наступающей новой Луной. Ее интенсивность трудно предсказать синоптикам, но они уверены, что мощность солнечной активности будет небольшой, пишет сайт Rsute.

В апреле ожидаются непредсказуемые погодные перемены в виде перепадов температур и обильных осадков. Метеозависимым людям необходимо пристально следить за своим здоровьем.

Несмотря на холодный североатлантический циклон, который властвует над европейской частью России, холода задержатся в столице ненадолго. Об этом сообщила «Вечерней Москве» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Читайте также:
магнитная буря Метеорологи апрель
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте