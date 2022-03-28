Россиянам рассказали об опасности трех магнитных бурь в апреле

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Апрель 2022 года будет непростым для метеозависимых людей. В течение месяца ожидаются два полнолуния и одно новолуние. Их мощность будет разной, но они непременно вызовут геомагнитные колебания в атмосфере Земли.

Первое полнолуние произойдет 1 апреля. Оно вызовет магнитную бурю силой в пять баллов. Этот уровень опасен для людей с предрасположенностью к влиянию магнитных бурь. Первые дни апреля для гипертоников окажутся непростыми. Будут возможны скачки давления и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

7 апреля произойдет вторая вспышка солнечной активности. Ее мощность будет в разы меньше, но многие все равно ощутят влияние геомагнитного катаклизма.

Третья магнитная буря случится в период с 18 по 20 апреля. Она будет вызвана наступающей новой Луной. Ее интенсивность трудно предсказать синоптикам, но они уверены, что мощность солнечной активности будет небольшой, пишет сайт Rsute.

В апреле ожидаются непредсказуемые погодные перемены в виде перепадов температур и обильных осадков. Метеозависимым людям необходимо пристально следить за своим здоровьем.

Несмотря на холодный североатлантический циклон, который властвует над европейской частью России, холода задержатся в столице ненадолго. Об этом сообщила «Вечерней Москве» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.