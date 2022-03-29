Специалист рассказал об опасности ношения старых масок

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил о том, какую опасность несет ношение старых медицинских масок. Так, на них остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании.

Это связано с тем, что человек дышит не всегда чистым воздухом.

— Он обсеменен бактериями и вирусами. Никуда они не деваются. Такая маска неделями лежит и про нее вспоминают только там, где кашляют либо где есть требование ее надеть. Когда человек начинает дышать через нее, это все начинает намокать от дыхания. Когда снег, дождь, низкие температуры, маска увлажняется быстрее, — объяснил врач в беседе с URA.RU.

Специалист подчеркнул, что в зоне риска находятся люди, страдающие бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов: фарингитами, тонзиллитами, ларингитами, постназальным затеком, риносинуситами.

Недавно врач Сергей Хомяков рассказал, что людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом следует продолжать носить маски в помещениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта объявил об отмене масочного режима в столице. Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе. Также стало известно, что обязательное ношение масок отменили и в Подмосковье.