Песков: У России нет намерений вторгаться на территорию НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Во вторник, 29 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ не планирует вторгаться на территория стран — членов НАТО.

— Если они не вынудят нас поступить таким образом, мы не можем думать об этом. И не хотим думать об этом, — сказал он, отвечая на вопрос возможно ли вторжение или нанесение ударов по странам НАТО, передает телеканал PBS, передает ТАСС.

Ранее Песков заявлял, что Российская Федерация прекратит поставки газа в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.