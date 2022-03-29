Врач-терапевт Кожевникова развеяла популярный миф о лечении уколами и таблетками

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Вопрос, что эффективнее — таблетки или инъекции, давно является предметом для споров. Пациенты при обращении к специалисту часто просят назначить им той или иной препарат исходя из собственных убеждений. Врачи же используют разные лекарственные формы препаратов исключительно потому, что у каждой есть свои преимущества. В чем заключаются плюсы и минусы таблеток и уколов, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

Кожевникова отметила, что выбор той или иной формы введения лекарственного препарата определяется исключительно теми задачами, которые стоят перед врачом и пациентом:

— Выбирая способ введения, врач руководствуется в первую очередь принципами эффективности и целесообразности того или иного вида терапии. Там, где лучше будет работать таблетированный препарат, выбор падет на него. Там же, где необходимы инъекции, врач назначает инъекционную форму лекарства.

Следует помнить, что современные таблетированные препараты по эффективности не уступают, а в ситуации, когда речь заходит о длительной терапии, по совокупности признаков превосходят инъекционную форму, поэтому популярные среди пациентов заявления о том, что «уколы лучше таблеток» или «таблетки лучше уколов», в большинстве случаев несостоятельны, подчеркнула медик.

По словам врача, самое интересное заключается в том, что пациенты, требующие назначить им таблетки или уколы, правы и одновременно с этим ошибаются. Плюсы и минусы есть у каждой формы.

Плюсы лечения таблетками заключаются в том, что их можно принимать дома. Это быстро, легко и удобно, отметила Кожевникова. С таблеткой можно спокойно уехать за город или на отдых в другую страну.

— Таблетка всегда с собой. Она не занимает много места. И для многих пациентов с хроническими заболеваниями (такими как гипертоническая болезнь, например, инсулинонезависимый сахарный диабет, заболевания сердца и щитовидной железы и другими) использование таблеток существенно облегчает самочувствие, позволяет хорошо контролировать свое заболевание, не зависеть от стационара и при этом вести полноценную жизнь. К тому же многие современные таблетированные препараты созданы таким образом, что одной таблетки хватает на целые сутки. А еще есть комбинированные препараты, когда в одной таблетке может быть и два, и даже три лекарства сразу. Получается, что вместо трех таблеток пациент принимает всего одну. Это и удобно, и безопасно, и эффективно, — пояснила врач.

Кожевникова добавила, что таблетки необходимы для длительной или постоянной, в том числе пожизненной, терапии на дому:

— Человек ведь не может всю жизнь пролежать в стационаре на капельницах. Поэтому, когда необходимость в инъекциях, инфузиях отпадает, пациента переводят на прием таблетированных лекарств, и это разумно.

Однако в то же время у таблетированных препаратов есть и некоторые минусы, подчеркнула врач:

— Например, если таблетка крупная, не все смогут ее проглотить. Также порой случается, что пациент в силу своего заболевания испытывает затруднение при глотании и не может принимать таблетированные лекарства вообще. Или, скажем, у него сильная тошнота и рвота. А что делать, если пациент и вовсе находится без сознания? Или же у него развилась деменция, и он не понимает, не помнит, какие таблетки ему нужно принять и в какое время.

Кроме того, отметила Кожевникова, таблетированный лекарственный препарат далеко не сразу начинает действовать. Сперва лекарство должно раствориться в желудочно-кишечном тракте, попасть в кровь, после чего его концентрация в крови тоже повышается не мгновенно, и это обязательно приходится учитывать при назначении терапии.

— Да, некоторые таблетки можно рассасывать, и тогда они начинают действовать очень быстро, но таких лекарств совсем немного, и для длительной ежедневной терапии они, как правило, не подходят, — пояснила врач.

Инъекции, по словам терапевта, тоже бывают разными: подкожными, внутримышечными и внутривенными. И для каждого лекарства существует свой предпочтительный путь введения.

— При этом стоит помнить, что любая инъекция — это медицинская манипуляция. Если таблетку проглотить несложно, то инъекции, особенно внутривенные, далеко не каждому доступны. К тому же зачастую они бывают болезненными, а при несоблюдении техники проведения можно получить серьезные осложнения, — подчеркнула специалист.

Инъекции особенно необходимы, если:

у пациента произошло серьезное обострение хронического заболевания, при котором прием таблеток оказался малоэффективным;

у пациента возникло угрожающее жизни состояние (заболевание, травма), когда лечение нужно проводить незамедлительно и у врача нет времени ждать, когда подействует таблетированный препарат;

когда пациент в силу заболевания не может проглотить таблетку (например, при рвоте или если больной находится без сознания);

когда необходимо ввести лекарство, которого просто не существует в таблетированной форме, а есть только форма инъекционная.

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