Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 29 марта

Георгий Соланович

Город
Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 29 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Основные затруднения движения транспорта в Москве вечером 29 марта ожидаются на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что основными причинами затруднений движения являются мелкие ДТП и строительные работы. Вечером 29 марта горожанам рекомендуется передвигаться на метро или на общественном транспорте по вылетным магистралям, заключили в департаменте.

25 марта в дептрансе сообщили, что сэкономить время в пути до центра Москвы помогут перехватывающие парковки, где можно оставить машину и воспользоваться общественным транспортом. Сейчас в столице уже 77 таких парковок, к концу 2022 года планируют открыть более десяти — у станций метро и будущего МЦД-3.

Примечательно, что парковка будет бесплатна, если владелец автомобиля совершит не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, а первая из них будет осуществлена от ближайшей станции.

Читайте также:
Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте