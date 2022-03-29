Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 29 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Основные затруднения движения транспорта в Москве вечером 29 марта ожидаются на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что основными причинами затруднений движения являются мелкие ДТП и строительные работы. Вечером 29 марта горожанам рекомендуется передвигаться на метро или на общественном транспорте по вылетным магистралям, заключили в департаменте.

25 марта в дептрансе сообщили, что сэкономить время в пути до центра Москвы помогут перехватывающие парковки, где можно оставить машину и воспользоваться общественным транспортом. Сейчас в столице уже 77 таких парковок, к концу 2022 года планируют открыть более десяти — у станций метро и будущего МЦД-3.

Примечательно, что парковка будет бесплатна, если владелец автомобиля совершит не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, а первая из них будет осуществлена от ближайшей станции.