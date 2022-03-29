«Признак развития патологии»: врач перечислил первые симптомы кишечной инфекции

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Кишечная инфекция — очень опасное заболевание, которое важно начать лечить при первых симптомах. Врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель наук России Семен Рапопорт в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил первые признаки этого недуга.

По словам врача, первым симптомом заболевания является высокая температура. При кишечной инфекции она может достигать 38–39 градусов. Также одним из первых признаков является боль в области живота.

— Болезнь сопровождается болью в животе, частым поносом, редко — с кровью и слизью. Стоит обратить внимание, что процесс дефекации может происходить более двух раз в сутки, что уже является неблагоприятными сигналом и признаком развития патологии, — уточнил Рапопорт.

Врач особо подчеркнул: точно установить у человека кишечную инфекцию может только специалист.

Подробнее о том, чем опасно это заболевание и кто входит в группу риска, — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно стало известно, что в России зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.