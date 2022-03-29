В России выявили 19 660 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За последние сутки в России выявили 19 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие 24 часа в РФ от ковида скончались 339 человек, еще 4932 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за сутки полностью выздоровели 47 229 человек, говорится в сообщении на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах.

21 марта врач-кардиолог Игорь Гончаров заявил, что новые штаммы COVID-19 часто дают осложнение на сердце, несмотря на легкость течения болезни. Название «стелс» добавилось к новому штамму «омикрон», так как его стало сложнее обнаружить, классические методы ПЦР-диагностики не выполняют эту задачу.

С появлением нового штамма немного изменилась и симптоматика заболевания. Наиболее частая жалоба пациентов — сильная усталость.