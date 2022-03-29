Московские врачи за сутки вылечили 1333 пациента от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 1333 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в столичном оперштабе.

Так, за весь период пандемии COVID-19 в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек. За прошедшие 24 часа в Москве зарегистрировали 708 новых случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы в медицинские учреждения 199 человек, 100 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом за минувший день в городе от заболевания скончались 23 человека, говорится в сообщении оперштаба.

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В России 29 марта выявили 19 660 новых случаев COVID-19. За минувшие 24 часа в РФ от ковида скончались 339 человек, еще 4932 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

21 марта врач-кардиолог Игорь Гончаров заявил, что новые штаммы COVID-19 часто дают осложнение на сердце, несмотря на легкость течения болезни. Название «стелс» добавилось к новому штамму «омикрон», так как его стало сложнее обнаружить, классические методы ПЦР-диагностики не выполняют эту задачу.

С появлением нового штамма немного изменилась и симптоматика заболевания. Наиболее частая жалоба пациентов — сильная усталость.