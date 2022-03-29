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Врач рассказал, как загорать с пользой для здоровья

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, как загорать с пользой для здоровья
Фото: Pixabay

Главный врач ГБУ здравоохранения Республики Крым «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков рассказал, как правильно принимать солнечные ванны.

По словам эксперта, данная процедура полезна для здоровья, но загорать нужно правильно.

— Для пользы здоровью необходимо загорать в утренние часы, до 11 часов дня, либо в вечерние часы — с 17 часов. Именно в это время солнечная активность минимальная, а интенсивность ультрафиолетового излучения не такая опасная, — пояснил он в комментарии ФАН.

Весь день проводить на солнце не стоит, уточнил он, так как это может обернуться негативными последствиями. Из-за этого могут быть ожоги, тепловой удар, а также различные кожные заболевания, подчеркнул специалист.

Кроме того, по его словам, нужно отслеживать дни, когда наблюдается повышенная солнечная радиация. В них лучше не загорать вообще, чтобы это воздействие было наименее вредным, заключил Мещеряков.

До этого кандидат медицинских наук, врач-дермавенеролог Сеченовского университета Елена Морозова рассказала, как выбрать правильную защиту от солнца.

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