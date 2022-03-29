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Шойгу пообещал не отправлять срочников на Украину

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Шойгу пообещал не отправлять срочников на Украину
Фото: Минобороны РФ

Россия выполнила свои основные задачи в рамках первого этапа военной спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 29 марта, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

— В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, — отметил руководитель оборонного ведомства.

По его словам, теперь российская армия может сосредоточиться на таких задачах, как освобождение ДНР и ЛНР. Министр добавил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока российская армия не выполнит поставленных целей. Шойгу подытожил, что россияне, которых весной 2022 года коснется военный призыв, не будут направляться в горячие точки, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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