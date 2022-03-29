Более тысячи «серебряных» волонтеров присоединились к центру «Молоды душой»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

За один год работы столичного регионального центра для волонтеров старшего возраста «Молоды душой» к нему присоединились более тысячи человек. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Волонтеры старшего возраста активно присоединяются к различным мероприятиям и социально значимым акциям. Благодаря центру «Молоды душой» мы смогли создать комплексную систему поддержки добровольческой активности горожан старшего возраста, — пояснил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

«Серебряные» добровольцы уже успели посетить более 100 мероприятий: книжный фестиваль «Красная площадь», спортивный карнавал «Воробьевы горы», IV Международный форум счастья и многие другие. Более того, волонтеры старшего возраста присоединились к марафону «Молоды душой — Москва», в рамках которого познакомились с деятельностью центра, а также приняли участие в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021».

Волонтеры старшего возраста посещали и образовательные мероприятия. Например, в прошлом году для них прошла серия вебинаров «Компьютерная гостиная», которая продолжится и в нынешнем году. Кроме того, для добровольцев в 2022 году пройдет конкурс постов «Серебряная весна», передает официальный сайт мэра Москвы.