Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог назвал способы влюбить в себя мужчину на первом свидании

Анна Михалюк

Общество
Психолог назвал способы влюбить в себя мужчину на первом свидании
Фото: https://pixabay.com/ru

Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, как на первом свидании влюбить в себя мужчину.

Он подчеркнул, что важно понять цели сторон, которые приходят на встречу. Женщины, по его словам, идут на свидание для создания семьи, а мужчины — для близости. Чтобы заинтересовать мужчину, женщине нужно настроиться на его лад, но не переходить границы, а только поговорить на интимные темы, объяснил специалист.

— Женщине нужно подгадать момент, и когда вы почувствуете, что он настал, поговорите, но в очень легкой форме, чтобы заинтриговать мужчину. Это может произойти не на первом свидании, но обязательно произойдет — мужчина сам может вас к этому подвести. Что в этот момент происходит в голове у него? Он понимает, что он вами принят, что вы впустили его, не отвергли его мужественность и сексуальность, — сказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Бартон рекомендует женщинам идти на свидание в состоянии наполненности сексуальной энергией. Также следует обращать внимание на выражение лица: с угрюмыми и грустными людьми, уточнил он, общаться хочется меньше, чем с открытыми и позитивными.

Читайте также:
Первое свидание Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте