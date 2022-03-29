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Матвиенко не поддержала идею национализации имущества зарубежных компаний

Полина Долганова

Экономика
Матвиенко не поддержала идею национализации имущества зарубежных компаний
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совфеда Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не поддерживает идею национализации имущества иностранных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом она сообщила во вторник, 29 марта.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что иностранные компании, которые приостановили работу на территории РФ, просят правительство не национализировать их. По его словам, зарубежные компании обязательно захотят вернуться на российский рынок. Кроме того, западный бизнес не хочет терять значительную часть доходов.

9 марта в партии «Единая Россия» сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций. Проект закона позволяет вводить внешнее управление через суд в организациях, более 25 процентов которых находятся во владении у иностранных лиц недружественных государств, при прекращении их деятельности.

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