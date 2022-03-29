Госпошлину за лицензирование предпринимательства в Москве не будут взимать в 2022 году

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Госпошлину за лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами не будут взимать в 2022 году. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Там также уточнили, что соискателям лицензии не нужно оплачивать ее предоставление, а уже имеющие лицензию лица будут освобождены от расходов на ее переоформление.

— В 2022 году не требуется обращаться за услугой переоформления лицензии, если изменилось место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, место осуществления лицензируемого вида деятельности; переименован географический объект, улица, площадь; изменилась нумерация объекта адресации, почтовый индекс; переименовано юридическое лицо; реорганизовано юридическое лицо — произошло преобразование, слияние или присоединение, — говорится в сообщении городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

Примечательно, что все изменения в реестр лицензий будут вносить сотрудники Мосжилинспекции.