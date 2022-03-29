Собянин утвердил состав Общественной палаты Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, утверждающее состав Общественной палаты города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 29 марта.

В состав палаты вошли директор ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация московской агломерации» Норайр Блудян, исполнительный директор ООО «Сафмар плаза» Константин Горяинов, директор парка «Зарядье» Иван Демидов и ректор МГЮА Виктор Блажеев.

Кроме того, в состав палаты вошли проректор по молодежной политике ФГБОУ высшего образования «Московский авиационный институт» Сергей Куликов, советник директора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Москвы «Корпоративный университет московского образования» Мария Лазутова, а также замгендиректора по общим вопросам автономной НКО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении» Татьяна Кривенко.

Помимо этого, в учреждении будут работать президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, первый зампредседателя правления межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы» Москвы и Московской области Вячеслав Сивко, замглавы международной общественной организации «Синодальный отдел РПЦ (Московский патриархат) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ» Александр Щипков, научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере ФГБОУ высшего образования МГУ Михаил Швыдкой и президент автономной НКО «Артмедиаобразование» Арина Шарапова, говорится в документе.

29 марта Собянин выделил десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству. Благодаря программе льготного кредитования инвесторы смогут закончить ранее начатые проекты, что позволит сохранить деловую активность и рабочие места в строительной отрасли в условиях санкций.