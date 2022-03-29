Пульмонолог рассказала, какие анализы не стоит сдавать после коронавируса

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Некоторые анализы могут оказаться некорректными у человека, который перенес коронавирусную инфекцию, поэтому сдавать их смысла нет. Об этом рассказала врач-пульмонолог Наталья Колесникова.

По ее словам, после бессимптомного течения болезни сдача анализов не нужна в принципе.

— Известно, что при COVID-19 повышаются показатели воспалительных маркеров, определенным образом изменяется формула крови и возможны изменения различных биохимических показателей. При легкой форме заболевания эти изменения, как правило, минимальны и обратимы, — цитируют медика «Известия».

Наталья Колесникова отметила, что после коронавирусной инфекции может некорректно отражаться D-димер, так как этот чувствительный тест меняется из-за различных факторов.

Врач также не рекомендует проводить постоянный мониторинг С-реактивного белка, так как он в течение какого-то времени после болезни может оставаться положительным. При этом это не означает, что следует вновь принимать лекарства против COVID-19 или антибиотики, уточнила она.

При этом Колесникова посоветовала пройти обследование на выявление рисков в индивидуальном порядке людям из группы риска: пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца или диабетом.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что жителям страны необходимо пройти ревакцинацию от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах. Помимо этого, он предположил, что если в России показатели заболеваемости вновь пойдут вверх, то нагрузка на стационары может быть высокой.