Врачи предупредили о смертельной опасности жарких летних ночей при болезнях сердца

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Жаркие ночи в летний период увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Торонтского университета.

Ранее медики уже устанавливали взаимосвязь между слишком жарким летом и увеличением числа госпитализаций и смертей на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, однако о влиянии на уровень смертности пола человека и других факторов практически ничего не было известно.

Исследователи проанализировали данные о смертности совершеннолетних жителей Великобритании и США в июне и июле за период с 2001-го по 2015-й годы. Они сопоставили сведения с температурными показателями в эти месяцы. За указанное время было зарегистрировано чуть более 40 тысяч летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ученые выяснили, что на каждый градус температуры, превышающий норму, приходилось увеличение смертности мужчин 60-64 лет на 3,1 процента в Великобритании и на 4,8 процента в США. При этом отклонения температуры никак не отражались на уровне смертности женщин и более пожилых мужчин.

Исследователи выразили надежду, что результаты повлияют на разработку профилактических мер по охране здоровья, направленных на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, пишет Газета.ру.

Ранее ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что ежедневное употребление нескольких чашек кофе снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.