Ученые рассказали о роли кофе в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний

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Ежедневное употребление нескольких чашек кофе снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи.

Выяснилось, что в зернах кофе содержатся полезные антиоксиданты. Так, три–пять чашек напитка в день позволяют заметно сократить количество кальция, которое попадает в коронарные артерии.

— После того как испытуемые заполнили специальный опросник, ученые установили, что у тех, кто ежедневно пьет от трех до пяти чашек кофе, в артериях на 40 процентов меньше кальция. У тех, кто каждый день выпивает всего одну чашку этого напитка, содержание кальция в артериях уменьшается лишь на 23 процента, — цитирует экспертов New Inform.

Отмечается, что в исследовании южнокорейских ученых приняли участие 25 тысяч человек. Специалисты убеждены, что употребление кофе не увеличивает риск сердечных заболеваний. Однако они рекомендовали воздержаться от бодрящего напитка тем, кто после его употребления испытывает беспокойство.

26 марта врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что кофе дает организму возбуждающий эффект, а также тонизирует нервную систему. Однако со временем напиток вызывает привыкание. Это означает, по ее словам, что со временем даже литр напитка не придаст бодрости человеку, а здоровье может ухудшиться.