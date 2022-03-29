Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти семь килограмм синтетики изъяли у наркокурьера в Москве

Араз Салехов

Происшествия
Почти семь килограмм синтетики изъяли у наркокурьера в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице транспортные полицейские задержали жителя Уфы 1983 года рождения, у которого изъяли почти семь килограмм синтетики. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

В автомобиле, на котором передвигался злоумышленник, в сумке и рюкзаке с личными вещами транспортные полицейские обнаружили спрятанные полимерные пакеты с порошкообразными веществами, а также сверхточные весы.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Предположительно, мужчина приехал в Москву, чтобы забрать из тайника крупную партию наркотиков, которая была предназначена для распространения в разных регионах страны, говорится в релизе.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Сергиево-Посадского городского округа изъяли у 37-летнего подозреваемого почти 600 граммов наркотиков. Уточняется, что злоумышленник должен был продать наркотиками через «тайники-закладки» на территории городского округа.

Помимо этого, полицейские Московской области задержали наркокурьера, планировавшего сделать 58 тайников с «синтетикой» на территории Рузского городского округа. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили 58 пакетиков с порошком, телефоны и весы.

Читайте также:
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте