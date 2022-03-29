Почти семь килограмм синтетики изъяли у наркокурьера в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице транспортные полицейские задержали жителя Уфы 1983 года рождения, у которого изъяли почти семь килограмм синтетики. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

В автомобиле, на котором передвигался злоумышленник, в сумке и рюкзаке с личными вещами транспортные полицейские обнаружили спрятанные полимерные пакеты с порошкообразными веществами, а также сверхточные весы.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Предположительно, мужчина приехал в Москву, чтобы забрать из тайника крупную партию наркотиков, которая была предназначена для распространения в разных регионах страны, говорится в релизе.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Сергиево-Посадского городского округа изъяли у 37-летнего подозреваемого почти 600 граммов наркотиков. Уточняется, что злоумышленник должен был продать наркотиками через «тайники-закладки» на территории городского округа.

Помимо этого, полицейские Московской области задержали наркокурьера, планировавшего сделать 58 тайников с «синтетикой» на территории Рузского городского округа. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили 58 пакетиков с порошком, телефоны и весы.