Врач-невролог Царева объяснила, как омега-3 влияет на работу мозга и психику

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Омега-3 жирные кислоты активируют работу головного мозга и способствуют росту мышечных волокон. Более того, прием этого микроэлемента улучшает состояние человека, у которого имеются психические заболевания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач — сомнолог-невролог Елена Царева.

По словам эксперта, прием продуктов и витаминов, которые содержат полиненасыщенные жиры из группы омега-3, улучшает умственную деятельность, защищает нервную систему от развития всевозможных патологий:

— Людям, которые особенно активно занимаются интеллектуальной деятельностью, стоит употреблять этот микроэлемент, чтобы запустить систему восстановления памяти и улучшения функции запоминания информации. Кроме того, продукт способствует росту мышечных волокон и показан людям, которые активно занимаются физическим трудом.

По словам собеседницы «ВМ», употребление омега-3 в любом виде — из животных жиров, растительных или морских продуктов — оказывает успокаивающий эффект и исключает случаи обострения психических недугов:

— Рыбий жир, продукты с большим содержанием этого микроэлемента предотвращают развитие болезни Альцгеймера, обострения биполярного расстройства и пограничного состояния.

Также омега-3 назначается врачами при воспалительных процессах в организме, дефиците самого микроэлемента или его дисбалансе с омегой-6 и омегой-9.

В заключение медик отметила, что для получения лучших результатов и оздоровления организма омегу-3 следует принимать в комплексе с другими эффективными препаратами.

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