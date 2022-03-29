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В Москве согласовали проект капитального ремонта подземного перехода на Мичуринском проспекте

Араз Салехов

Город
В Москве согласовали проект капитального ремонта подземного перехода на Мичуринском проспекте
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

В столице согласовали проект капитального ремонта подземного пешеходного перехода на Мичуринском проспекте в районе проспект Вернадского. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Эксперты Мосгосэкспертизы рассмотрели и одобрили проект, согласно которому будет проведен ремонт пешеходного перехода в рамках проекта застройки кварталов пять-шесть Мичуринского проспекта. Помимо прочего, переход будет оборудован для доступа маломобильных групп населения, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Подземный пешеходный переход построили в 2011 году, он расположен под Мичуринским проспектом на пересечении с улицей Столетова. Переход имеет по два выхода (лестничный и пандусный сход на каждой стороне) на четную и нечетную стороны проспекта, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Ранее пресс-служба столичного комитета сообщила о проведении капитального ремонта в трехэтажном жилом доме в Мещанском районе. Он был построен до 1917 года.

Помимо этого, Валерий Леонов заявил, что дом по программе реновации будет возведен в столичном районе Хорошево-Мневники. По его словам, вся необходимая для строительства документация уже согласована.

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