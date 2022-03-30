Небензя предупредил, что санкции против РФ ведут к мировому экономическому кризису

Фото: twitter/RussiaUN

Попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Об этом сообщил во вторник, 29 марта, на заседании Совета безопасности ООН российский постоянный представитель при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия РФ, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал против Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.

— Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, — заявил Небензя.

Постпред РФ отметил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки сможет только отказ от санкций против России, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 29 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство подготовило новый пакет контрсанкций.