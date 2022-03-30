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Врачи назвали ранние признаки деменции

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали ранние признаки деменции
Фото: Pixabay

Медики сообщили, что деменция может вызвать ряд изменений, и существует множество признаков, о которых следует знать. Ранняя диагностика может замедлить развитие болезни, поэтому важно выявить признаки на ранней стадии.

— Изменения в человеке на ранних стадиях деменции могут быть настолько постепенными, что их часто можно принять за нормальное старение. Поскольку деменция влияет на людей по-разному, симптомы не всегда могут быть очевидными. На самом деле, неспособность распознать ранние признаки часто приводит к тому, что людям не ставят диагноз в течение нескольких лет, — отметили врачи.

Так, одним из признаков деменции являются провалы в памяти, когда человек не может вспомнить, что он делал вчера, и забывает имена друзей или повседневные предметы.

Также человеку может быть трудно следить за разговорами или телепрограммами, он может повторять что-то снова и снова или иметь проблемы с мышлением или рассуждениями.

— Они могут чувствовать гнев, беспокойство или депрессию из-за потери памяти или чувствовать себя смущенными даже в знакомой обстановке, — рассказали специалисты.

Кроме того, люди, живущие с болезнью Альцгеймера и другим слабоумием, могут иметь проблемы со сном или испытывать повышенную спутанность сознания, беспокойство или возбуждение, отметили врачи.

Симптомы деменции могут также включать проблемы с языком, такие как неправильное использование слов или проблемы с речью, и трудности с повседневной деятельностью.

Факторами риска развития деменции являются потеря слуха, нелеченная депрессия, одиночество или социальная изоляция, сообщается на портале Express.

Медики рассказали о трех привычках, которые могут снизить риск развития деменции. Они рекомендуют людям следовать как можно большему количеству привычек здорового образа жизни, чтобы защитить мозг с возрастом.

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