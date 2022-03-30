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Госавтоинспекция: 77 лет назад автомобили вернулись в довоенный вид

Елена Самойлова

Общество
Госавтоинспекция: 77 лет назад автомобили вернулись в довоенный вид
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этот день 77 лет назад было проведено первое профилактическое мероприятие «по улучшению внешнего вида автомашин, работающих в Москве». Об этом в среду, 30 марта, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

— В последние годы Великой Отечественной войны ГАИ Москвы активно принимала участие в восстановлении народного хозяйства, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что был восстановлен круг деятельности Госавтоинспекции как в довоенное время, стал совершенствоваться порядок учета автомобильного и мотоциклетного парка СССР.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

— А также заложены правовые основы безопасности жизнедеятельности общества, — подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

А в наши дни в столице из-за погодных условий временно приостановлен прокат электросамокатов. После нормализации погодных условий жители столицы снова смогут взять транспортное средство напрокат.

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