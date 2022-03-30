В России выявили 20 145 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 20 145 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 30 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

По количеству заболевших в стране лидирует Москва. Там выявили 1165 случаев COVID-19.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 352 гражданина, еще 4299 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 51 085 пациентов, отмечается на портале.

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Недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже переболевшие. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Такой прогноз дал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. Вирусолог считает, что в настоящее время главная угроза исходит из КНР, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19.