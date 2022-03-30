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Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля

Полина Долганова

Экономика
Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Потоки газового топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов в Германии упали до нулевых показателей 29 марта. Об этом сообщает оператор Gascade.

По состоянию на 13:00 вторника прокачка газа достигала показателей 1 451 155 киловатт в час, однако позже снизилась до нуля. При этом поставки через два других трубопровода продолжают осуществляться в штатном режиме. До этого российская компания «Газпром» забронировала часть мощностей трубопровода «Ямал — Европа» для транзита через польскую территорию 29 марта, передает РИА Новости.

До этого издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов. По данным издания, зависимость Германии от российского голубого топлива по итогам марта составляет уже 40 процентов вместо 55.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

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