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Матыцин призвал спортсменов в России «быть поскромнее» в зарплатах

Полина Долганова

Спорт
Матыцин призвал спортсменов в России «быть поскромнее» в зарплатах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российским футболистам и баскетболистам стоит снизить свои ожидания по заработной плате. Такое мнение он выразил в среду, 30 марта.

— Потолок зарплат в этих сложных условиях может дать понять нашим ведущим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад, — добавил глава министерства.

Он также предложил установить минимальную заработную плату для спортсменов, а остальные доходы закладывать в премиальные выплаты, передает РБК.

На фоне военной спецоперации на территории Украины многие спортивные мероприятия в Российской Федерации были отменены, а на отечественную сборную были наложены различные санкции. Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

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