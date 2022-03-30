Последствия аварии на ТТК ликвидированы

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Ликвидированы последствия ДТП на третьем транспортном кольце. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— После выгрузки асфальтной крошки из кузова, грузовой автомобиль был поставлен на колеса автокраном. Движение было восстановлено, — говорится в сообщении департамента.

Также отмечается, что в результате произошедшего пострадавших нет.

Утром 30 марта на съезде с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК опрокинулся грузовой автомобиль. Движение на данном участке временно не осуществлялось.

Сотрудники ГИБДД помогали службам города освободить проезжую часть от последствий аварии на ТТК.