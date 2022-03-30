Собянин выделил 200 миллионов рублей на пилотные тестирования инновационной продукции

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти направили 200 миллионов рублей Агентству инноваций Москвы с целью финансирования программы поддержки пилотного тестирования инновационной продукции на городских объектах. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что данную программу реализуют в столице с 2019 года. Благодаря ей разработчики могут проводить испытания новейших разработок в реальных условиях.

Таким образом компании могут оценить потенциал продукта и устранить обнаруженные проблемы. Возможность тестирования обеспечивают 60 площадок, в том числе 24 организации соцобслуживания и здравоохранения, а также 12 культурно-досуговых и 4 образовательных учреждения.

Размер грантов на одно тестирование составляет до двух миллионов рублей. Средства разрешается направлять на компенсацию затрат на страхование, логистику, сертификацию, комплектующие и расходные материалы, оплату труда, аренду оборудования, а также ремонт и техническое обслуживание. Прием заявок на получение грантов стартует 11 апреля, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе отметили, что решение о финансовой поддержке программы пилотных тестирований инноваций является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

За 2020 и 2021 годы в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний. При этом компании смогли привлечь инвестиции в объеме более 650 миллионов рублей и заключить контракты на общую сумму порядка 220 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин выделит семь миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса.