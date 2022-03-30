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Суд не отпустил из СИЗО акциониста Крисевича, арестованного за стрельбу на Красной площади

Елена Самойлова

Происшествия
Суд не отпустил из СИЗО акциониста Крисевича, арестованного за стрельбу на Красной площади
Фото: Пресс-служба Таганского суда / ТАСС
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Суд оставил в СИЗО акциониста Крисевича, арестованного за стрельбу на Красной площади. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Таганского суда о продлении срока нахождения Павла Крисевича в изоляторе.

— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения, — говорится в Telegram-канале.

11 июня 2021 года мужчина устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади, за что впоследствии был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В декабре 2021 года суд продлил арест акциониста.

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