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Суд оставил ректора Шанинки Зуева под арестом

Елена Самойлова

Происшествия
Суд оставил ректора Шанинки Зуева под арестом
Фото: АГН Москва

Суд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, обвиняемого по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным пресс-службы, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на постановление Тверского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Зуева.

— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения, — отмечается в сообщении пресс-службы.

4 марта стало известно, что ректору продлили срок нахождения в изоляторе.

До этого сообщалось, что состояние Зуева в СИЗО резко ухудшилось.

Сергей Зуев обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которых были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно.

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