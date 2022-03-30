Москвичи могут сообщить о неполадках с водоснабжением голосовому помощнику ЕДЦ

Фото: depositphotos

Жители Москвы могут сообщить об отсутствии горячей и холодной воды, а также о слабом напоре в системе водоснабжения голосовому помощнику единого диспетчерского центра (ЕДЦ). Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Когда жители общаются с роботом, им следует только назвать адрес своего жилья и передать суть вопроса. Разговор с голосовым помощником займет не более двух минут. В прошлом году число заявлений, зарегистрированных роботом без привлечения специалистов кол-центра, увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2020 годом, — пояснил глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Примечательно, что голосовой помощник сможет составить заявку, которая сразу же будет отправлена коммунальным службам города. Кроме того, при неполадках с сантехникой и электричеством возможен вызов мастера — ранее это мог сделать только оператор центра.

В пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы добавили, что благодаря развитию онлайн-услуг процесс взаимодействия сотрудников городских служб с жителями становится простым, понятным и доступным.

Голосовой помощник начал работать осенью 2020 года. В октябре 2021 года ему поручили обработку запросов по вопросам содержания жилых домов. Номер телефона виртуального собеседника ЕДЦ: +7 (495) 539-53-53. Сам единый диспетчерский центр работает круглосуточно, передает официальный сайт мэра Москвы.

В онлайн-чате «Мои документы» жители Москвы получили помощь более 40 тысяч раз за год. Более 50 процентов обращений виртуальный помощник обработал автоматически. Наибольшее количество вопросов касалось замены паспорта, готовности документов, графика работы центров госуслуг.