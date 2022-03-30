Экономист объяснил, возможна ли новая платежная единица в России

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Эксперты предложили России создать новую платежную единицу. Это необходимо для торговли с дружественными странами. Минэк не исключает такой возможности в будущем, но пока рассчитывает на максимум выгоды от расчетов в национальных валютах.

Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, возможно ли создание новой валюты по образцу существующих и зачем она вообще нужна.

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Возможно ли создание новой платежной единицы в России

— Свою валюту может выпускать абсолютно любая экономическая система, но возникает вопрос: кто ею будет пользоваться? Мы можем выпустить новую единицу, заставить покупать ее, она пойдет в мир и будет потихоньку набирать вес, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что способность обеспечивать валюту связана с возможностью государства это делать. Она связана не с товарами или услугами, а исключительно с доверием к стране и ее репутации.

— Если условные Китай, Индия и Россия договорились, что обмениваются товарами и ресурсами за определенную валюту, то три крупных участника притягивают и других участников. Я бы начал с расчетного средства — энергоресурсы, удобрения, товары, а дальше нужно давать ей полноценное хождение для стран — участниц договора. Это требует стабильных экономик всех участников, — считает эксперт.

При этом острой необходимости введения новой валюты он не видит, так как в России есть своя единица — рубль.

Аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «ВМ» о том, как создание новой денежной единицы для расчета между Россией, странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китаем, Турцией, Индией и Ираном позволит укрепить экономику страны и снизить зависимость от иностранных валют.