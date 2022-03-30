«Геополитическое оружие»: аналитик объяснил, зачем России нужна новая денежная единица

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Создание новой денежной единицы для расчета между Россией, странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китаем, Турцией, Индией и Ираном позволит укрепить экономику страны и снизить зависимость от иностранных валют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам эксперта, сегодня весь мир объединяется в конфедерации и переходит в региональные валюты, чтобы осуществлять экономическую взаимопомощь и укреплять свой рынок:

— Об образовании отдельной от официальных валют денежной единицы задумываются даже в Северной и Южной Америке. Такие разговоры давно ведутся. То есть государства, расположенные на этих материках, смогут вести расчет за экспорт, импорт, рыночные отношения в новой валюте. Все это означает, что мир отходит от глобализации и переходит к регионализации.

По словам Юденкова, в истории России был период, когда она объединялась с рядом восточноевропейских государств для ведения общей экономики, у стран-союзниц была также своя общая денежная единица:

— В период с 1949-го по 1991 год существовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ — прим. «ВМ»), в который входили представители Болгарии, Албании, Румынии, Польши, Чехословакии, Венгрии и СССР. Эти страны использовали переводной рубль как международную денежную единицу. Эти деньги использовались только для безналичных расчетов между странами-участницами. Главные направления у СЭВ были связаны с экономическим и научно-техническим сотрудничеством, включающим оказание взаимной помощи сырьем, продовольствием, и с развитием взаимной торговли. Организация была достаточно успешной и долго действовала. И, как я понимаю, новое объединение РФ с ЕАЭС, Китаем и остальными государствами претендует на создание подобного союза и наращивание внутреннего экономического рынка.

По мнению Юденкова, такая инициатива усилит позицию России как нефтегазовой державы на азиатском рынке, а создание новой валюты позволит очистить рынок от влияния доллара и евро:

— Общая выгода России и стран-эмитентов будет заключаться в том, что они не только избавятся от долларовой зависимости, а смогут свою новую денежную единицу использовать в качестве геополитического оружия. Кроме того, Россия сможет бесперебойно продолжать торговлю газом для азиатских партнеров, если европейские потребители откажутся от сотрудничества. Мы сможем укрепить свою экономику за счет взаимного торгового обмена внутри нового объединения со странами-союзницами. Это прекрасная идея, которую можно только приветствовать.

Эксперт отметил, что наработанные механизмы у России имеются и реализовать предложенный проект по переходу на общую денежную систему не составит никакого труда.

О том, что экономисты предложили создать новую платежную единицу для торговли РФ с дружественными странами, стало известно в среду, 30 марта. По мнению специалистов, западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, привели к вопросу о создании новой платежной системы для расчетов с дружественными государствами.

Эксперты убеждены, что в формировании недолларовой системы расчетов будут заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Турция, Индия и Иран.