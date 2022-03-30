СМИ: Новую платежную единицу предложили создать в России

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Экономисты предложили создать новую платежную единицу для торговли РФ с дружественными странами. Об этом сообщает издание РБК.

— Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами, — отмечается в статье.

Такое мнение высказали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Турция, Иран, КНР, Индия. Выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут быть использованы как геополитическое оружие, поясняется в издании.

По мнению экономистов, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Курс данной единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, конвертацию нацвалют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы.

— Получение оплаты за экспорт в долларах и евро стало для России «чемоданом без ручки»: оплатить ими импорт практически невозможно, — отметил директор ИНП РАН Александр Широв.

По его словам, для России стало очевидным, что любой конфликт политического и экономического характера может привести к снижению ценности резервов в долларах и евро.

Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро.