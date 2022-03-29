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Люксембург заморозил 2,5 миллиарда евро российских активов

Евгений Белоусов

В мире
Люксембург заморозил 2,5 миллиарда евро российских активов
Фото: DPA/TASS

Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов страны во вторник, 29 марта.

— Глава минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро, — передает сообщение РИА Новости.

До этого сообщалось, что власти Чехии заморозили в республике имущество российских предпринимателей, основываясь на санкционных списках в отношении России. Замороженная сумма составила миллионы евро.

21 марта стало известно, что Европа начала работу над пятым пакетом санкций в отношении России и рассматривает возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

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