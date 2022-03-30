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Самку краснокнижного седого дятла заметили в Кузьминках

Георгий Соланович

Город
Самку краснокнижного седого дятла заметили в Кузьминках
Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Самка краснокнижного седого дятла была замечена в столичном районе Кузьминки. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в Городском хозяйстве Москвы.

— Зимой седой дятел кочует в поисках корма, а к весне перебирается в лесную часть природных территорий. Питаются пернатые в основном муравьями, их яйцами и личинками, а осенью — плодами деревьев и ягодами, — говорится в сообщении.

В поисках еды дятлы втыкают клюв в землю или вкапываются в муравейники. Язык птиц в длину может достигать 20 сантиметров, говорится в сообщении в Telegram-канале Городского хозяйства.

24 марта сообщалось, что после зимней спячки в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. В настоящее время животные начали вести себя гораздо активнее и не засыпают надолго.

Еноты впадают на зиму в неглубокий сон. При наступлении холодов они забиваются в один домик и засыпают кучей, чтобы было теплее. Однако зимой в солнечные дни животные могут проснуться, прогуляться по вольеру, поискать пищу и даже выйти из домика и поесть. После легкого обеда еноты вновь погружаются в сон.

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