В Москве завершился второй этап чемпионата Business Skills

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Школьники и студенты колледжей представили более 200 бизнес-идей на втором этапе чемпионата Business Skills. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего во втором этапе поучаствовали более 400 человек. Проекты были предоставлены по таким направлениям, как ЖКХ, ландшафтный дизайн, социальный бизнес и IT. Директор Городского методического центра Андрей Зинин подчеркнул, что в этом году особенно выделяются проекты, направленные на популяризацию экологичного образа жизни.

— На чемпионате предпринимательских идей Business Skills школьники и студенты колледжей представили интересные проекты, многие из которых были уникальными. Подробно оформлены и продуманы идеи в самых разных областях, важных для каждого жителя города. Уровень и количество проектов существенно возросли по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Это говорит об интересе со стороны молодого поколения к бизнесу, — подытожила глава центрального аппарата общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» Анна Щеголева.

На заключительный этап, который пройдет с 4 по 8 апреля в онлайн-формате, жюри отобрали 50 работ. Церемония награждения назначена на 11 мая. Для победителей и призеров будет пять номинаций: «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший маркетинг-план», «Лучший бизнес-план» и «Лучший социальный проект», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что церемония награждения победителей Международного детско-юношеского образовательного проекта «Карловские чтения» пройдет в Музее Победы 29 марта.