Победителей конкурса памяти погибшего дипломата наградят в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Церемония награждения победителей Международного детско-юношеского образовательного проекта «Карловские чтения» пройдет в Музее Победы 29 марта. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе учреждения.

— В 2021 году в финал конкурса вышло 23 работы авторов из разных уголков России и Турции. Лауреатом I степени стала Мария Шумская из Новосибирска, лауреатом II степени Александр Егоров из города Заречный Пензенской области и лауреатами III степени стали Александра Якушенко из города Клинцы и Илья Амехин из Москвы, — говорится в сообщении.

В рамках проекта участники занимались написанием эссе на русском языке на темы культуры, экологии, природы, литературы, политики и современных проблем России.

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли директор Музея Победы Александр Школьник, профессор кафедры международных гуманитарных связей СПбГУ Александр Колесников, главный советник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Андрей Волков и другие известные личности.

27 марта в Музее Победы открылась выставка «Театр в годы войны». Она расскажет о роли театра в годы войны и вкладе актеров в Победу. Гости выставки смогут увидеть редкие фотографии военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые продолжали свою творческую деятельность.