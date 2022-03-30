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Мошенник выманил у 84-летней пенсионерки почти 200 тысяч рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Мошенник выманил у 84-летней пенсионерки почти 200 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Полицейские задержали мошенника, укравшего у 84-летней пенсионерки 180 тысяч рублей. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Пенсионерка пояснила, что ей на домашний телефон поступил звонок якобы от ее дочери, сообщившей, что она попала в ДТП и лежит в больнице, после чего трубку взял мужчина, представившийся следователем, и сказал, что пострадавшей стороне нужны деньги на лечение в крупном размере, — уточнила Петрова.

По словам представителя ведомства, после этого преступник потребовал от пострадавшей написать заявление о добровольной передаче денежных средств в качестве компенсации и сказал, что за документами приедет его представитель, который и прибыл спустя полчаса после звонка. Пенсионерка передала написанное заявление и 180 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 26-летний житель города Балашиха, — резюмировала Петрова.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители на данный момент ведут поиски других лиц, причастных к преступлению. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

30 марта похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта. Пострадавшая решила сделать ремонт в своей квартире. Для этого 26 марта в ее квартиру на Новинском бульваре был завезен строительный материал. Кроме того, женщина устно договорилась с рабочими о предстоящих работах. Специалисты получили свободный доступ к квартире.

28 марта пострадавшая вернулась домой и обнаружила, что на месте нет ни рабочих, ни строительного материала.

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