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Пророчества Нострадамуса до сих пор волнуют людей по всему миру. Согласно одной из интерпретаций его предсказаний, вслед за восточноевропейским кризисом должна последовать новая мировая война.

Астролог, который верно предсказал украинский конфликт, предрек еще и начало Третьей мировой войны в 2023 году.

Француз, чьи предсказания сбываются с XVI века, верил в то, что текущий восточноевропейский кризис может вылиться в «великую войну». Некоторые его пророчества можно интерпретировать как предсказания о начале Третьей Мировой войны.

— Семь месяцев великой войны, люди гибнут от зла. Руан и Эвре не падут пред Королем, — писал Нострадамус.

Множество его последователей верят, что это пророчество может отсылать к началу глобального конфликта, который станет последствием украинского кризиса. Но указание на французский Руан, находящийся в 125 милях от Кале, свидетельствует, что определенные территории не будут затронуты.

Астролог скончался более 450 лет назад, но его пророчества продолжают удивлять множество верных последователей. Согласно гороскопам, более 70 процентов из 6338 его пророчеств уже сбылись. Самые крупные из них: приход к власти Адольфа Гитлера, начало Второй Мировой войны, террористические атаки 11 сентября 2001 года, французская революция и разработка атомной бомбы, пишет издание The Sun.

Россия стойко выдержит все беды и несчастья, которые на нее обрушатся и возобновит дружественные отношения с Украиной, а все «заговорщики» будут разоблачены. Такое будущее для России и мира предсказывали знаменитые ясновидящие. Какие перемены, по мнению предсказателей, ждут нашу страну, а что из пророчеств уже сбылось, выясняла «Вечерняя Москва».