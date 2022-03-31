«Никакие предсказания Володиной не состоялись»: Глоба оценила способности астролога

Фото: Youtube / Alla Zanimonets

Тамара Глоба и Василиса Володина — бывшие эксперты-астрологи программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Хоть они и трудились над одним проектом, лично женщины пересекались всего несколько раз.

Глоба призналась, что никак не контактировала с Володиной. Оказывается, еще девять лет назад она засомневалась в астрологических способностях Василисы.

Специалист заявила, что она и ее бывший муж Павел Глоба дают реальные прогнозы, а вот у Володиной часто случаются промахи.

— Павел Глоба — хороший астролог, Василису Володину я не знаю. Мы с ней виделись два раза в коридоре, никогда не общались. С ее работами не знакома, но однажды, по-моему в 2003 году, прочитала ее предсказания астрологам на год. Никакие предсказания Володиной не состоялись. У нее свой взгляд, да и она личной жизнью людей занимается, наверное, многим помогла, — сказала астролог.

Тамара Михайловна напомнила, какие ее пророчества осуществились.

— Я предсказала не только пожары в России, но пожар на орбитальной станции «Мир». А про март 2022-го я говорила, что март — это период переговоров и урегулирования. Предсказания на этот год прозвучали в нескольких программах в прошлом году, — заключила астролог в интервью для Youtube-канала Надежды Стрелец.

Звездный астролог Тамара Глоба рассказала, как будут обстоять дела с финансами в ближайшее время. Эксперт говорит, что скоро электронные и бумажные деньги заменит цифровая система, которая будет включать в себя все данные о человеке, включая здоровье, имущество и доход.