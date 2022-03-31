Астрологи назвали топ-3 знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями

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Почти каждая женщина мечтает о счастливой семье, послушных детях и любящем и верном муже. Многих волнует вопрос, как найти идеального супруга. Астрологи уверяют, что есть три мужских знаков зодиака, представители которых всегда становятся идеальными мужьями.

Так, трудолюбивый и целеустремленный мужчина-Телец всегда будет пользоваться популярностью у женщин. Иногда супруги Тельцов обвиняют их в скупости и чрезмерной бережливости, но он делает это во благо семьи: всего за несколько лет такой мужчина может накопить на квартиру в лучшем районе города и приобрести домик в деревне. Лучшая партия для Тельца — хозяйственная, нежная и порядочная женщина.

Отыскать Тельца среди своего окружения легко. Приглядитесь, возможно, им окажется самый трудолюбивый коллега или рукастый и домовитый сосед.

Тактичный и вежливый мужчина-Рак всегда поддержит любимую женщину. Его эмоциональность и чувствительность не должны пугать избранницу, ведь это признак настоящей и искренней любви. Единственный недостаток Рака — это чрезмерная ревность. Но это чувство — ничто иное, как желание сохранить семью. В его представлении идеальная супруга — это верная и домашняя женщина.

Искать такого мужчину стоит на премьере интересного фильма в соседнем кинотеатре или в уютном ресторане поблизости.

Миролюбивый, добрый и щедрый мужчина-Весы никогда не даст повода для скандала или ревности. Представитель данного знака — мудрый и честный человек, который привык контролировать свои эмоции и действия. Вступая в отношения, он предпочитает придерживаться принципов равенства и компромиссов. Весы — настоящие ценители красоты, поэтому в ЗАГС они пойдут только с ухоженной дамой, которая обладает хорошим вкусом и стилем.

Отыскать такого мужчину можно на концертах, в музеях, выставках и вернисажах, сообщает Пятый канал.

Астролог Ксения Шахова рассказала, возможно ли по гороскопу определить, есть у супруга отношения на стороне или нет.