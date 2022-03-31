Сергунина: Более 300 событий пройдет в рамках познавательной акции «День без турникетов»

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Городская акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 31 марта по 2 апреля. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Это первая из четырех запланированных в этом году познавательных акций «День без турникетов». Проект полностью вернулся к офлайн-формату. За три дня для москвичей проведут больше 300 экскурсий. Участники побывают в столичных технопарках и на разных производствах, узнают, как работают компании, познакомятся с профессионалами из разных областей, — рассказала заммэра.

В этом году к акции присоединились несколько новых участников: университет «Синергия», где пройдет экскурсия по факультету анимации, компания, разработавшая систему по управлению устройствами силой мысли, а также музей-квартира Мейерхольда и открывшиеся в конце 2021 года детские технопарки: «Московский транспорт» РУТ (МИИТ) и «Косыгин-парк», где тоже пройдут экскурсии и тренинги.

Сергунина добавила, что дебютантом этого года станет первый ориентированный на съемку оригинального контента в РФ парк. Там пройдут мастер-классы по фотопозированию и интерактивный квест-квиз.

Кроме того, москвичи в рамках акции смогут посетить автомузей «Моторы Октября» и Музей автомобильных историй.

30 марта Сергунина рассказала об открытии нового информационного турцентра на Северном речном вокзале. По ее словам, сотрудники ТИЦ помогут составить маршруты экскурсий, предоставят карты и путеводители, а также ответят на все вопросы путешественников.