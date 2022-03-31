В ФРГ выразили обеспокоенность из-за возможного прекращения поставок газа из РФ

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Отраслевой союз из Германии Aluminium Deutschland, объединяющий компании, которые производят алюминий, выразил обеспокоенность касательно возможных перебоев в газоснабжении в случае прекращения поставок российского природного газа. Об этом в четверг, 31 марта, заявил представитель союза.

— Наличие газа чрезвычайно важно для алюминиевой промышленности и ее производственных процессов, — рассказал он.

По его словам, в Германии изделия проходят многократную термическую обработку в газовых печах. Замена на электрические или водородные печи — достаточно сложный процесс, который требует множественных вложений, сообщают «Известия».

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили вопрос оплаты российского газа рублями. Шольц заявил, что ФРГ до сих пор исходит из того, что контракты будут оплачиваться в евро или долларах.

29 марта потоки газового топлива по трубопроводу Ямал — Европа через компрессорную станцию «Мальнов» в Германии упали до нулевых показателей. При этом поставки через два других трубопровода продолжают осуществляться в штатном режиме.