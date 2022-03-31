Новое учебно-тренировочное общежитие для людей с ментальными особенностями откроют в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В 2021 году в столице начал работать комплексный центр сопровождаемого проживания для людей с особенностями ментального развития. В рамках его работы открыли учебно-тренировочное общежитие, которое предназначается для выпускников центров содействия семейному воспитанию. Еще одно похожее учреждение, ориентированное на выпускников психоневрологических интернатов, откроется в Москве в ближайшее время. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, центр сопровождаемого проживания соответствует современным трендам в сфере поддержки людей с ментальными особенностями здоровья. Первое подобное общежитие открыли в 2021 году в Зябликове. В нем адаптировались к жизни дети-сироты из детских учреждений, напомнила заммэра.

— Второе общежитие — уже для выпускников городских психоневрологических интернатов (домов интернатов) — готовится к открытию в Орехово-Борисове, — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что, перед тем как выйти в самостоятельную жизнь, выпускники проходят заключительный этап подготовки. В рамках него они с минимальным сопровождением проживают в восьми тренировочных квартирах центра, которые находятся в многоквартирных домах в Некрасовке. Специалисты центра посещают выпускников лишь изредка. После выпуска ребята могут воспользоваться новой услугой центра: постинтернатным сопровождением. Оно предусматривает на протяжении первых трех лет самостоятельной жизни консультации с кураторами по любым вопросам и правовую и психологическую поддержку.

Анастасия Ракова добавила, что Москва стала первым регионом, который занимается сопровождением людей с ментальными нарушениями после выпуска из социальных учреждений. Включая новое общежитие московский центр сопровождаемого проживания охватит уже 150 человек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заммэра рассказала, что самыми востребованными специальностями в колледжах Москвы в 2021 году стали такие направления, как информационные системы, программирование, графический дизайн и поварское дело.