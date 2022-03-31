Около 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работает в Москве

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В столице со второй половины 2021 года растет число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5 процента показатели середины января этого года и достигло 797,6 тысячи. Кроме того, количество микропредприятий, которые занимают значительную долю в МСП, также выросло на 2,6 процента — до 759,7 тысячи, — рассказал он.

Заммэра напомнил, что город оказывает бизнесу целый ряд мер поддержки, включая гранты, субсидии, компенсации процентов по кредитованию, моратории на повышение ставок по аренде и многое другое.

По словам Ефимова, отрасль малого и среднего предпринимательства является наиболее массовой в Москве. Она включает порядка 40 процентов от общего числа работающих жителей столицы. Он добавил, что также наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в реестре субъектов МСП на середину марта находится 363,3 тысячи ИП. Это на 3,2 процента больше январского показателя. Он уточнил, что за этот период число новых ИП увеличилось на 16 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные власти решили выделить семь миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.